L'Ordine di Malta contro il Coronavirus

Il Sovrano Militare Ordine di Malta offre, a Milano, un servizio per la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità a favore di anziani, malati e persone con impedimenti motori e di altre persone necessitanti il nostro aiuto. Come vedete da alcune delle foto, si tratta di una attività che nel suo piccolo si sta rivelando preziosa: tentare di alleviare per quanto possibile le difficoltà di approvvigionamento ad anziani e famiglie con scarsa o nulla autosufficienza è un impegno che prendiamo molto seriamente e che rientra in pieno nella missione dell’Ordine di Malta. Conosci persone bisognose di questo servizio? Vuoi unirti a noi come volontario? Vuoi sostenerci economicamente? SCRIVICI: segreteria@smomlombardia.it - www.smomlombardia.it