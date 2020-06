Degrado e imbrattamenti al Giambellino

La zona del Giambellino è una delle più degradate e fatiscenti di Milano. Qui alcune foto scattate ieri mattina, 7 giugno 2020, in via Paolo Segneri. Come si può notare, alla situazione già di per se stessa disastrosa degli edifici (con i balconi che stanno letteralemente cadendo a pezzi), si aggiunge la solita colonizzazione "ideologica" dei gruppi di estrema sinistra. Questi prepotenti e dittatori si credono evidentemente padroni del territorio, e con "diritto" di imporre i propri slogan e murales a tutti. Oltretutto si tratta di disegni non certo fatti ieri., Possibile che nessuno della attuale giunta di Milano abbia mai trovato il modo, in tutto questo tempo, di cancellarli? O magari Sala &c sono contenti perchè sono della loro stessa parte politica, e allora gli imbrattamenti abusivi possono essere tollerati?