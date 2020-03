La poesia dedicata a tutto il popolo italiano. L'Italia Celeste!

Italia sei forte! Vincerai! Sei forte nello spirito, nel cuore! Non hai mollato e non molli mai, Sconfiggi questo stato di dolore. Sconfiggi, non arrenderti, ci sta A volte abbassare giù le teste, Sei ricca nella tua povertà, Sei unica - Italia Celeste! La crisi è una gran difficoltà, La forza sta in noi, in ognuno, Nessuno ci regala la libertà Finché non c'è l'impegno di ciascuno. Italia sei forte quanto mai! Il mondo ti osserva con stupore, Arriva il giorno quando capirai Che sei nell'anima del Creatore! Autrice Mishakhina Julia