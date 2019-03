Locale CLEOPATRA in via Romilli

"Vi aggiorno sulla situazione. Il mese scorso c'è stata una rissa con accoltellamento. In marzo sicuramente almeno un'altra rissa, oltre ad innumerevoli chiamate ai vigili per il disturbo alla quiete notturna dovuta alla musica ad alto volume fino alle tre e mezza di notte. Non sappiamo quale sia il motivo preciso, ma da ieri sera 21 marzo il locale è chiuso per ordine del questore. Forse per dieci o quindici giorni. Grazie dell'attenzione".