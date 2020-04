Manifestazione Horeca

Buonasera a tutti, Sono Mirko ho 28 anni e sono titolare di un ristorante a Milano. Volevo segnalarvi il gruppo HO. RE. CA UNITÀ su FB composto da più di 10 mila ristoratori di tutta Italia in quanto stiamo organizzando una manifestazione pacifica per la data del 28 Aprile in cui ogniuno accenderà per l'ultima volta le luci dei propri ristoranti e in data 29 Aprile si andrà a consegnare 'simbolicamente' le chiavi ai sindaci date le condizioni inaccettabili di riapertura. Grazie della visione in anticipo Buona giornata