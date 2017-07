Disservizi a Milano: "Metro linea gialla senza aria condizionata"

"Vi pare possibile prendere ancora la metropolitana senza aria condizionata? Parlo della linea gialla.... che dalle 6 del mattino in poi ha il coraggio di circolare senza aria condizionata. Persino nei paesi più poveri a livello urbanistico troviamo mezzi rinfrescati... mi spiegate perché a Milano dobbiamo aspettare che schiatti qualcuno prima di trovare mezzi decenti per poter arrivare al lavoro? In condizioni umane intendo ovviamente, e non con vagoni con solo finestrini abbassati... sappiamo tutti che se c'è afa e umidità i finestrini abbassati servono a far ridere le persone. Dimenticavo... non mi dite che Milano non può permettersi di far arrivare i propri lavoratori presentabili al lavoro, ma può permettersi di avere persone inzuppate di sudore e basta".