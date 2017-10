"La linea metropolitana M2 subisce ancora ritardi e disservizi dopo il deragliamento di venerdi. I treni sono costrettia viaggiare a velocita' ridotta da Udine e Cimiano per molti giorni, fino a quando ATM non completera' le verifiche. In orario di punta I treni si accodano da Loreto con pesanti ritardi. Questa mattina il tempo di percorrenza da Famagosta a Cascina Gobba e' stato di 45 minuti contro una media di 30 min. AT; dovrebbe intervenire al piu' presto".