Milano, via Quadronno: l'odioso obbligo della mancia al parcheggiatore

"L'obbligo della "Mancia". Fin troppe volte nei parcheggi pubblici e gratuiti, troviamo dei parcheggiatori abusivi. Essi spesso si trovano nei pressi degli ospedali o nei luoghi di maggior ritrovo della città. Il problema di fondo sta nel fatto che è vero, non si è obbligati a lasciare nulla, ma come spesso riportato, vengono inflitti danni all'auto del "non-pagatore". Dalle varie antenne rubate, fino a evidenti danni alla carrozzeria. Il motivo? Semplice il mancato pagamento. Eppure le soluzioni ci sono e non ci vorrebbero molto per attuarlo. Tuttavia come al solito, la risposta da parte di chi è competente mancano ad arrivare, e il cittadino ancora una volta è "abbandonato" in quello che è un Paese fatto di controsensi".