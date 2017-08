Metro' verde assediata dalle zanzare: "Mai vista una cosa del genere"

"Buongiorno Redazione di Milano Today, vorrei chiedere aiuto a voi per la situzione degenerata pesantemente a Milano sulle zanzare. Questa è una foto che è stata scattata ad Assago Metropolitana alle ore 22 di ieri (in attesa del treno) tenendo la gamba ferma per 2 secondi. Ma la situzione è così in tutti i posti di Milano e provincia ed è veramente inaccettabile. Chiedo a voi di fare il possibile per intervenire e denunciare questo degrado. Milano è diventata invivibile. Grazie se riuscirete a fare qualcosa per fermare questa epidemia".