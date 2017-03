Niguarda: quartiere sempre meno collegato al centro

"Da alcuni anni, Atm ha penalizzato il trasporto pubblico della zona Niguarda, dove la metropolitana non arriva e nemmeno è prevista. Fino al 2011 il popoloso quartiere era attraversato dal tram 5, che partendo dal Parco Nord portava fino in Corso Buenos Aires passando dalla stazione centrale e proseguiva fino a Lambrate, in via Ortica; poi c'era il tram 4 che, sempre dal Parco Nord, terminava la corsa a Cadorna fermando in coincidenza della metropolitana gialla (Maciachini), con soste in zone trafficate quali viale Stelvio, Paolo Sarpi e Cairoli. A distanza di 5 anni, il tram 5 non passa più per Niguarda: il capolinea è stato spostato davanti all'ospedale escludendo le zone abitate; da qualche mese inoltre il tram 4 non arriva più a Cadorna ma ferma a Cairoli, che diventa fermata e non più capolinea (la gente non può salire a prendere posto quando il veicolo è in sosta ma aspetta fuori... anche quando piove). Praticamente, con queste modifiche Atm ha reso più scomodo e meno agevole prendere i mezzi pubblici, con il probabile risultato di aver incentivato l'uso dell'automobile privata: esattamente il contrario di quanto detto in campagna elettorale dagli ultimi due sindaci eletti, Giuliano Pisapia e Giuseppe Sala. Inoltre, il comune ha recentemente pavoneggiato l'anticipo dell'inizio del servizio della metropolitana ma non ha fatto altrettanto con la riduzione del tragitto dei tram 4 e 5".