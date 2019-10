"Matrimonio rom": molti condomini hanno apprezzato

""MATRIMONIO ROM" nel cortile del palazzo Aler a Milano Questa è solo una mistificazione, e non voglio per buon senso usare altre terminologie che mi affiorano istintivamente. Ero presente, ed evidentemente, chi ha scritto non c'era, in quanto, se ci fosse stato avrebbe scritto che tutto il caseggiato ha festeggiato i futuri sposi apprezzando la musica e la frugale offerta di dolcetti secchi, acqua, succo di frutta e coca cola. Il matrimonio, svoltosi nella parrocchia ortodossa di Milano è poi stato festeggiato in un luogo adeguato. Una volta le notizie andavano verificate. Evidentemente voi volete continuare a far parlare alla pancia della gente.Ricordate che otto italiani su dieci non hanno votato per loro ? Antonio".