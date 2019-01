Nuovo divieto di sosta nato all'improvviso

"Senza alcun preannuncio nei giorni precedenti, il 7 gennaio (vedi foto cartello) sono stati piantati due nuovi cartelli in via Pecorini, vicino rotonda di via Zante: nuovo tratto di divieto di sosta (con perdita di 6-7 posti auto). La macchina era già parcheggiata lì: semplicemente il 7 era ancora legittimo, il giorno dopo no. L'8 gennaio la multa. Poi, siccome la macchina non viene spostata proprio tutti i giorni, e non ipotizzando che i cartelli spuntino dal nulla, il 10 la seconda. Tra 90 giorni il doppio pagamento con spese di notifica (80 euro X 2?) semplicemente per la grave colpa di non spostare la macchina tutti i giorni e quindi non accorgersi che son spuntati dal nulla due cartelli".