Il nuovo Rocco Siffredi di Rozzano/Rozzano a luci rosse

Il nuovo Rocco Siffredi, è così che è stato presentato Michele Daccorsi, primo ragazzo di Rozzano a debuttare nel mondo del porno ha partecipato alla Siffredi hard accademy di questo anno venendo dichiarato come il più dotato, dal quale prende il sopranome Jack23, in una ripresa Rocco Siffredi dice apertamente "Io e te di faccia e di altezza non ci assomigliano per niente, ma sotto siamo parenti". E' stato l'unico ad essere stato selezionato privatamente da Rocco per il suo aspetto alla Fedez tutto tatuato e per le grosse dimensioni, a Rozzano lo acclamano e lo ritengono come l'idolo della città per essere stato con Malena la pugliese e altre 8 porno attrici.