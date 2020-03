Occupazione abusiva via Graf 22 milano

Buongiorno, Vorrei informarvi di una situazione che ormai dura dalla notte di lunedì 16 marzo 2020. In questa sfortunata notte, un gruppo di persone di etnia probabilmente rom, ha occupato 2 alloggi di proprietà dell'Aler. Il condominio di via Graf 22 è un'insieme di proprietà Aler ed Ex Aler che sono amministrate da SIF ITALIA. Ora.. la situazione è la seguente: In tempi di Covid 19 le due amministrazioni hanno deciso di lasciare i suddetti soggetti liberi di andare in giro in gruppo e di portare rifiuti dentro gli appartamenti occupati. I seguenti appartamenti non dovrebbero avere l'attacco del gas ma questi soggetti cucinano. A parte questo ci sono fuori dalla palazzina 4 rulotte con all'interno dei soggetti che fungono da sentinelle e monitorano gli spostamenti dei condomini regolari. Ci sono numerose altre problematiche legate a questa intrusione abusiva. Le due amministrazioni sono al corrente della situazione e al momento non fanno niente, lascio a voi trarre le conclusioni su questa triste storia...