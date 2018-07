Parcheggio selvaggio a Milano

"Sabato sera, in via Raffaello Sanzio, tratto Piazza Buonarroti - Via Ravizza. Bravi cittadini che hanno creato uno spartitraffico con le loro auto, parcheggiate diligentemente lungo la linea di demarcazione delle corsie, sin dal pomeriggio. Senza pagare il ticket, senza penare per trovare un parcheggio, riducendo moltissimo l'ampiezza delle corsie ma soprattutto creando pericolo grave per la circolazione. E dimostrando menefreghismo e livello zero di civiltà e rispetto per il codice della strada ma anche per chi diligentemente lo rispetta. I vigili urbani, prontamente contattati "conoscono bene la situazione ma non possono che fare multe perché non hanno carro attrezzi"! Qualcuno ha delle risposte soddisfacenti da dare?".