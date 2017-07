"Parco devastato... da anni"

"Buongiorno, come potete vedere dalle foto questo parchetto, dove potrebbero giocare i nostri figli, è diventato da anni ormai un angolo di Milano devastatato dal degrado assoluto, dove ogni giorno gruppi di minorenni si ritrovano per bere (ma non era vietato?!) ascoltare musica a tutto volume e devastare il poco rimasto. Il defunto parco si trova tra via gavirate e via angelo de vincenti, vicinissimo a 2 istituti molto importanti di Milano. Abbiamo segnalato al comune migliaia di volte questo degrado e mai nessuno è venuto a controllare. Grazie alle varie amministrazioni comunali che si sono susseguite".