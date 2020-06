Il 28 maggio alle ore 18.15 circa è stato smarrito il mio cane nella zona di Bellinzago Lombardo, pastore tedesco di 1 anno, si chiama Victor ed indossa un collare marrone chiaro con borchie dorate . Victor giocava nel campo ed è caduto nel canale, non c'è nessuna protezione per nessuno in quel punto, potrebbe cadere chiunque e sparire!!