Patricia nella città di Zero

Dalla magica fisarmonica e dalla testimonianza del maestro Jovica Jovic, prende vita la storia di Patricia, giovane rom in cammino verso l'utopica città di Zero. Zero è meta e metafora di chi vuole un nuovo inizio; ma è anche un cerchio che tende a tornare sempre su se stesso, riportando Patricia al punto di partenza, circondata da un confine sottile ma invalicabile. Patricia è "lo zingaro" che è in ognuno di noi, che rappresenta la forza di andare avanti, sempre e comunque. È un clown che sorride fino alle lacrime e piange solo fino al passo successivo. È una bambina che fa le boccacce e una mamma che racconta storie meravigliose. "Perché un rom non invecchia mai. Rinasce sempre. Per partire bastano poche cose in una valigia piccola e in testa sempre una canzone". Bloccata nel "Centro di smistamento 0078", Patricia aspetta e aspetta ancora come sua madre, sua nonna e tutto il suo popolo prima di lei. Raccontare è l'unico modo che conosce per far muovere il campo e tra tutte le storie una in particolare piace a Patricia; quella che narra la "rivolta degli zingari" ad Auschwitz il 16 maggio 1944. "Perché le storie non sono di nessuno. È ognuno di noi che appartiene a tutte le storie". INFO E PRENOTAZIONI scrivi a puntoteatrostudio@gmail.com chiama 3477034140 \ 3277552691