"Verso le 17,30 un mezzo dell'AMSA che transitava in Via Tolmezzo ha subito lo scoppio di una tubazione idraulica. L'olio ha invaso la carreggiata per circa 200 metri, da metà della via Tolmezzo fino a Via Palmanova. Il mezzo ha poi proseguito senza fermarsi percorrendo tutta la Via Palmanova lasciando altre tracce di olio, seppure minori. E' intervenuta la Polizia Locale che ha bloccato la via Tolmezzo. I lavori di pulizia della via , da parte della stessa AMSA, sono durati alcune ore".