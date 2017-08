"Musocco Milano: orinatoio a cielo aperto, feste tutte le notti e nessuna regola"

"Di fronte alla sede di Casaforte, nel parcheggio di via Alassio, passano le giornate intere, comprese la notte, gruppi molto numerosi di cittadini di origine asiatica / sudamericana. Durante il loro stazionamento che perdura da maggio e continua anche ora in agosto fanno liberamente i loro bisogni nella zona circostante fino ad arrivare sotto i palazzi di via Sapri. Mentre le famiglie bivaccano nel parcheggio, i più giovani giocano a basket e ascoltano musica per tutta la notte (fino ben oltre le 4!) nel campo di via Sapri. Questo disturba notevolmente il riposo di tutte le persone che abitano nei palazzi che affacciano sul campo. Alcuni residenti hanno provato a chiedere silenzio ma per tutta risposta hanno ricevuto parolacce di vario genere e minacce. Più volte sono state allertate le forze dell'ordine, ma ad oggi non é mai intervenuto nessuno ad interrompere questa occupazione. Nelle foto si nota un uomo che in pieno giorno urina vicino ad un albero, e gli altri che intanto apparecchiano e preparano la loro giornata all'aria aperta. L'area é ad oggi completamente invivibile da persone che non facciano parte di questi gruppi, non é più possibile accedere al campo da basket, e non si può più dormire".