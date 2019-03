Posti di lavoro a rischio

"In data 07/03/2019 l’inps ha preassegnato la gara d’appalto del servizio contact center numero verde 803164. Tale servizio è gestito attualmente da un raggruppamento di aziende guidata da Transcom Italia. Il servizio è gestito da 2500 dipendenti dei quali un centinaio sono nella sede di Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano I lavoratori della sede di Cernusco sul Naviglio sono fortemente preoccupati per il futuro occupazionale. Nel caso del cambio di appalto nel settore delle telecomunicazioni esistono delle clausole di salvaguardia che prevedono la continuità del rapporto di lavoro con l’azienda subentrante senza garantire la territorialità e i diritti acquisti nel corso degli anni. La nostra preoccupazione come lavoratori del sito di Cernusco su Naviglio è che l’effettiva applicazione di tali clausole possa avere un finale dove i lavoratori saranno comunque costretti a prendere una decisione alquanto sfavorevole a livello economico, sociale e familiare. I dipendenti di Cernusco sul Naviglio assieme alla RSU gridano e chiedono aiuto ad alta voce alle istituzioni locali di fare in modo che questa attività venga gestita a Cernusco sul Naviglio utilizzando possibilmente gli attuali locali utilizzati dall’azienda uscente onde evitare che questo passaggio possa determinare una effettiva perdita di posti di lavoro. RSU – Transcom Cernusco sul Naviglio".