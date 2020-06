Presidio antiabortista del comitato NO194 a Cadorna

Sabato 27 giugno in piazzale Cadorna si è svolto il consueto presidio del comitato NO194. L' evento si svolge due volte l' anno, in Ottobre e in Aprile.. Il ritardo di quest' anno è da addebitare alla pandemia. Alla presenza di circa 100 persone, l'interventi del presidente Pietro Guerini, che si può ascoltare qui.