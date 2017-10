Riceviamo e pubblichiamo. Il testo rispecchia esclusivamente l'opinione del lettore.

«Ormai il menefreghismo dell'Amsa equivale al disturbo della quiete pubblica. Ogni anno senpre la stessa storia. Pulizia dei tombini in piena notte nelle strade residenziali larghe non piu di quattro metri dove si affacciano le camere da letto. Mentre nelle vie a maggior scorrimento con piu corsie per carreggiata, li fanno in pieno giorno. Il problema deriva dal mezzo rumoroso e obsoleto che rimane accellerato per utilizzare i macchinari annessi. Un rito urticante che mette a dura prova i nervi del cittadino operaio che vien sorpreso in pieno sonno mentre l'indomani mattina deve alzarsi presto per andare a lavorare. Questi non sono servizi di urgenza come la rottura idrica, energetica o con problemi di viabilità».