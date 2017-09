Settima della “sagra gourmet” al Ristorante M’amo A tutti coloro che sono rientrati a Milano, ma con la mente sono rimasti ancora persi tra le feste territoriali alla ricerca dei sapori tipici della vacanza, il Ristorante M’amo dedica la sua “sagra gourmet”: una settimana esclusiva in cui poter assaggiare gratuitamente le specialità italiane dello Chef Max, servite per l’occasione in versione finger food.

Sarà un’occasione unica per fare un viaggio emozionante alla scoperta di un equilibrio gratificante di sapori, abilmente combinati dallo chef per esaltare la grande ricchezza e qualità delle materie prime italiane selezionate.

Dal 6 al 12 settembre venite a trovarci dalle ore 12 alle 14 al Ristorante M’amo, in via Alserio 3 e vi offriremo l’assaggio gratuito in versione finger food delle nostre delizie di polipo su specchio di patate con cipolla di Tropea caramellata, il risotto al sapore di mare, le casarecce del ricordo con la n’duja e la salamella, il risotto ai funghi con croccante di pancetta, gli spaghetti del giardino, la nostra frittura di mare e verdure, o i nostri biscotti … o molti altri piatti a sorpresa.

Per tutti i clienti della sera, invece, non mancheranno stuzzicanti amuse bouche. Vi aspettiamo!!! Nell’attesa, ecco alcune foto dei piatti del nostro menù: altre le potete scoprire sulla pagina Facebook del Ristorante M’amo.