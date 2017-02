Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala in via Civitavecchia, la periferia, case comunali…? Oggi, lunedì 20 febbraio grandi pulizie in via Civitavecchia per l'arrivo del sindaco Giuseppe Sala… Con grande sorpresa questa mattina abbiamo notato un movimento di mezzi straordinario pensando a qualche inizio lavori riguardanti le pecche strutturali degli edifici o altro che ci appartiene, per esempio lo scempio ambientale, conseguentemente sociale, causato dal degrado dell'ex stabile "Rizzoli" ma, la realtà è diversa… L'attenzione del Comune di Milano nelle periferie è rivolto a ciò che riguarda la costruzione denominata "casa dell'acqua", un edificato rimasto incompiuto facente parte del complesso condominiale comunale ove ubichiamo, ove il progetto iniziale comportava la messa in opera di un complesso termale mai compiuto e costato nella complessità di tutta l'opera 15 milioni e "spiccioli" di euro… La visita guidata ha mobilitato realmente un gran numero di addetti ai lavori, il Comune di Milano è presente con i rappresentanti dell'ufficio "assegnazione spazi" e addirittura con il maggior esponente della città quale il nostro Sindaco Giuseppe Sala e ovviamente la dirigenza Mm… Cosa bolle in pentola? Ovviamente si smuovono le acque solo quando qualche interesse può stuzzicare la fantasia di qualche privato… Sicuramente intorno a questa struttura esiste una volontà di pensiero di bonificare un opera iniziata poco tempo addietro e che doveva essere un fiore all'occhiello e invece è l'ennesimo luogo divenuto immondezzaio e terra di nessuno o di ogni sbandato in una zona abituata a vivere in pericolosità quotidiano, ricordo l'ultimo furto proprio nel mio appartamento ove mi sono quasi trovato a tu per tu con… Circondato dai "ladri"! "Privatizzare"! Questa è la parola che è lo spauracchio di chi vive una realtà di case "Comunali", privatizzare… Ora come abbiamo capito esiste un tentativo di bonifica di uno spazio che mirava a valorizzare una periferia sempre più "bisognosa" e questo di per sé non è e non sarebbe un male, tutto ciò che comporta una miglioria della zona apporta un beneficio di qualità di vita ma… Al momento questa non è, e non era, la priorità del "popolo" che si auspicava da una visita del nostro Sindaco, ma è pur sempre un sopralluogo del Comune di Milano in una zona periferica… Ci auguriamo che tutta questa rappresentanza composta da un numero rilevante di persone autorevoli abbia fatto in modo di visionare maggiormente la situazione reale del quartiere "Crescenzago" circondata da camper permanenti, da un disagio fatto di promiscuità all'interno dell'ex edificio Rizzoli dove ricordiamo la necessita di intervento visto il pericolo amianto, e di tanti problemi esposti più volte in diverse sedi anche comunali per non parlare della questione sicurezza ove abbiamo effettuato insieme alla Polizia Locale un sopralluogo dell territorio circostante che comprende metropolitana, parco Lambro, "casette" e della quale personalmente ho relazionato esponendo il tutto. In ogni caso questo è il nostro augurio: che sia l'inizio di una reale riqualificazione delle periferie magari partendo da quello che pare essere un interesse privato… Il rammarico è il prendere atto che basta una visita importante e Mm smuove mari e monti per pulire un ambiente che spesso è stato un Cagatoio" a cielo aperto sotto gli occhi di tutti, che finalmente un camioncino AMSA era presente e questo è un dibattito irrisolto su chi debba pulire un ambiente risultato di competenza di nessuno, la portinaia con la scopa in mano addirittura, veramente è bastato un attimo e si è mosso il mondo mentre in realtà nulla si smuove in merito a problematiche esposte oramai da anni e relazionate dal Comitato Inquilini che comprende ben 120 famiglie e disagi che coinvolgono tutti gli abitanti delle vie limitrofe partendo da via Rizzoli passando da quartiere "crescenzago" fino a "cimiano" ricordando che il parco comprende p.zza Udine, veramente un gran numero di persone che constatano il disagio in un angolo di città che potrebbe essere maggiormente vivibile visto le risorse, perché lo ricordiamo il nostro parco "Lambro"

