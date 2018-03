"Buongiorno, io non so se avete il vostro giornale persegue solo lo scoop o siete una testata seria ed coraggio di pubblicare la verità sull’inefficienza della Sanità Lombarda, ma ci provo. La Regione Lombardia o meglio i suoi Politici che si vantano in pubblico che la Sanità Lombardia è fra le migliori, non sanno di cosa stanno parlando e questo si vede nella quotidianità. Una paziente di 82 anni a Novembre Ricoverata presso l’Ospedale San Paolo per una caduta in casa causata da una leggera emorragia celebrare dopo essere stata in modo professionale al pronto soccorso, nonostante le carenze strutturali di personale poi ricoverata in reparto. Dopo 10 giorni viene spostata al Pio Albergo Trivulzio per la riabilitazione ( Padiglione Piatti ), viene dimessa dopo 90 giorni (29 Gennaio 2018) in quanto il massimo ricovero consentito dalla regione, ha bisogno di riabilitazione a casa che viene attivata. Oggi 25 Marzo in quanto non contattati, ci rivolgiamo al servizio di Fisioterapia domiciliare, i quali gentilissimi ci comunicano che stanno erogando il servizio ai pazienti dimessi a Novembre 2017, quindi la paziente suddetta dovrà aspettare a Giugno. 2 considerazioni in merito a ciò che i professionisti sanno : - L’interruzione della terapia di riabilitazione di 5 mesi porta la paziente a regredire in modo significativo, e questo lo sa qualsiasi essere con intelletto. - I costi per il servizio Regionale Sanitario, in quanto non esiste un servizio Nazionale Sanitario, ed è un dato di fatto aumentano in modo significativo. Lavorando negli Ospedali so, che non è un problema degli operatori, ma è un problema organizzativo burocratico di una regione ove c’è una massa di funzionari inefficienti e incapaci, sommato ad un problema di politici inetti, sia di destra che di sinistra, i quali non ragionano per il bene della regione ma in base alle loro convinzioni personali e politiche . Qui non si tratta di destra o di sinistra a livello politico, ma si tratta di cacciare a calci una classe di burocrati arroganti altezzosi , non preparati che arrecano danni alle casse della regione ( soldi ) e danni materiali ai pazienti. Se siete interessati poi vi posso spiegare come la Regione Lombardia ( I politici lombardi ) abolendo il servizio di RSA aperta con un servizio ridicolo sostitutivo, buttando via milioni di Euro per un servizio che non serve e lo posso dimostrare, creando un grave danno economico alle casse della Regione, un grave danno alla salute ai pazienti sia economico al paziente ed alle loro famiglie, creando i presupposti per distruggere definitivamente la Sanità Pubblica, discriminando le persone e andando contro la costituzione Italiana art. 32".