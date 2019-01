"Buongiorno, con tutto ciò che si parla e sì è parlato in passato riguardo agli sconti autentici nei periodi di saldi, ecco che oggi acquistando degli articoli in saldo presso negozio di Zara Home ho notato che sopra il prezzo originale hanno incollato il nuovo prezzo rialzato (2€; 3€; 6€; ecc.) per poi scontarlo.Vorrei precisare che gli articoli comprati non sono di grande valore".