Settimo Milanese, donna investita in via Galvani

"Settimo Milanese, 19 marzo 2019 Questo pomeriggio, alle ore 18.00 circa, in via Luigi Galvani, nella frazione di Seguro, all’incrocio con via De Ruggiero una donna è stata investita. La donna stava praticando jogging sulla pista ciclabile che attraversa seguro in direzione di villaggio Cavour; era proveniente da via de Ruggiero, all'attraversamento con via Galvani è stata investita e catapulta a quasi 10 metri di distanza. Nel momento dell'impatto probabilmente non si è accorta che arrivava l'auto, forse a causa delle cuffie che indossava, e nemmeno il conducente del veicolo si è accorto della donna probabilmente a causa del sole negli occhi che in quel momento stava tramontando... Le condizioni della donna sono apparse subito gravi, sul posto sono giunte un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, che ha trasferito la donna. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale e i carabinieri per i rilievi sulla dinamica del sinistro".