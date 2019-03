Incidente stradale a Settimo Milanese, donna investita in via Galvani

Incidente stradale a Settimo Milanese nel pomeriggio di martedì 19. Intorno alle sei, nella frazione di Seguro, una donna è stata investita da un'automobile. E' successo in via Galvani all'incrocio con via De Ruggiero.

Secondo quanto si apprende, la donna stava praticando jogging sulla pista ciclabile che attraversa Seguro in direzione di Villaggio Cavour. All'incrocio, mentre attraversava, è stata investita e catapulta a quasi 10 metri di distanza.

I sanitari del 118 si sono precipitati sul posto con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Le condizioni della donna sono apparse immediatamente gravi: la runner è stata portata in ospedale. In via Galvani anche la polizia locale di Settimo e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'impatto. Secondo alcune fonti, probabilmente la donna indossava le cuffie e non si è resa conto dell'arrivo della vettura. Ma la dinamica e la responsabilità non sono ancora state ufficializzate.