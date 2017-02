Legnano, il primo impianto al mondo per la sicurezza stradale dei pedoni efficace anche di giorno

"Buongiorno, vorrei segnalarvi una vicenda molto positiva, in periodi dove in Italia sembra che nulla si possa fare e che bisogna per forza andare all'estero per farlo una società Italiana, Smart street srl di Legnano, ha progettato, brevettato e realizzato il primo impianto al mondo a salva guardia dei pedoni. Impianto altamente innovativo che utilizza la miglior tecnologia del mercato mondiale. L'impianto è stato realizzato su una delle strade più pericolose di Italia, il Sempione, nel tratto della città di Legnano. Verrà a giorni presentato alla stampa e consegnato alla città di Legnano. Le buone idee hanno necessità che vengano divulgate attraverso tutti i mezzi di comunicazione".