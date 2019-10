Sistemi dei point Atm inefficienti ed obsoleti

"Buona sera chi vi scrive è un cittadino milanese che è stufo dei continui disguidi e inefficienti sistemi informatici utilizzati dalla nostra cara Atm . Mi spiego meglio, ieri mi sono recato presso un point Atm (centrale) e dovendo richiedere delle tessere itinero per le mie due figlie ho compilato i relativi moduli l'operatore molto gentile e corteaebmi dice che non può inserire nel sistema i paesi di nascita delle mie figlie perché il sistema non li contempla sono rimasto allibito, io di professione sono un dipendente di ambasciata per cui le mie figlie sono nate un in Russia e l'altra in Croazia ma l'operatore mi comunica che per inserire i due paesi doveva far riferimento a Unione sovietica e Jugoslavia cioè a nazioni che non esistono più da almeno 25 anni e che il codice fiscale non sarebbe coinciso con quello delle ragazze per cui avrei avuto problemi a giustificare la spesa ai fini fiscali. Adesso mi domando ma i dirigenti atm che sbandierano una grande efficienza solo di facciata si rendono conto dei disservizi che il cittadino deve subire a causa della loro inettitudine e visione distorta della realtà. L'operatore ha cercato in tutti i modi di rimediare è per questo andrebbe elogiato come tutti quelli che si impegnano a garantire a fronte della incapacità dei loro superiori un servizio di qualità. Spero che questa segnalazione venga letta da un responsabile e che ponga rimedio a questa situazione. Magg. Salvo Bodino".