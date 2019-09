Solenne Pontificale a San Maurizio al Monastero maggiore nel giorno della memoria del martire e inaugurazione dell’anno accademico della Accademia Internazionale Mauriziana.

Domenica 22 settembre alle ore 18 presso la chiesa di San Maurizio Maggiore in corso Magenta, si darà inizio al nuovo anno accademico dell’Accademia Internazionale Mauriziana. Il solenne pontificale sarà celebrato da Mons. Carlo Faccendini, abate di Sant’Ambrogio e saranno presenti alcune autorità civili e religiose, tra cui padre Theofilaltos Vitsos, archimandrita della chiesa ortodossa greca e presidente delle chiese cristiane di Milano. L’Accademia Internazionale Mauriziana è un’associazione di interesse culturale-religioso, fondata nel 1994, che si rivolge a tutte le confessioni, segnatamente a quelle monoteistiche, nell’ottica del dialogo interreligioso, della cultura e della carità. Il Consiglio Superiore dell’Accademia è formato dal Gran Priore il cardinale Monterisi, il Priore dell’Italia monsignor Celli e il rettore e presidente Fabrizio Mechi. La Delegazione di Milano guidata da Giorgio Greco, ha come assistente spirituale don Ambrogio Pigliafreddi, prevosto di San Michele Arcangelo in Precotto e padre Michele Maria Pirotta è stata inaugurata lo scorso 25 e 26 maggio con una serie di incontri nella città. Dopo il solenne Pontificale la prolusione sarà dettata da Giorgio Greco delegato di Milano e Fabrizio Mechi, rettore dell’Accademia. Con il nuovo anno accademico si aprirà l’inizio del cammino nella città di numerose attività culturali e caritative.