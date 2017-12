"Un camion della ditta Bartolini parcheggia sullo spazio riservato ai disabili in piazza Eleonora Duse n.4 a Milano. All‘arrivo dell‘autista faccio le mie rimostranze il quale mi risponde "di non rompere i coglioni che era stato lì solo 5 minuti". Fatto accaduto oggi 28/12/17 alle ore 15,40. Complimenti alla polizia municipale che al 020208 non rispondono mai e anche alla ditta Bartolini che forma molto male i suoi autisti".