Storytelling online free for kids

L'associazione DOMO lingue e culture ha pensato ad un servizio ONLINE GRATUITO da offrire a tutti i bambini, con appuntamento fisso tutti i giorni dalle 16:30 alle 17:15! Uno STORYTELLING IN LINGUA in lingua inglese. Si legge una storia animandola e poi proporremo un piccolo lavoretto da produrre e da rimandarci con una foto! Siete pronti? Per iscrivervi, basta prenotarvi mandando un messaggio WhatsApp al num. 349.0624554 entro la mattina stessa e riceverete un link al quale collegarvi per partecipare ad una conferenza in diretta con tutti i bambini e l'insegnante. Vi aspettiamo, sintonizzatevi presto!