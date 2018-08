"Agosto è un mese dove sono riccorenti i temporali estivi, che si caratterizzano per essere brevi e di forte indensità. Purtroppo ho notato che in tante vetture delle linee 1 e 5, sulle quali non di rado mi capita di salire, i serramenti sono talmente compromessi che quando piove molto, come può accadere in questo periodo dell'anno, l'acqua entra nel veicolo bagnando i passeggeri anche perchè i posti a sedere sono adiacenti ai finestrini".