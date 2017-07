"Tra Lotto e Stuparich il deserto nel degrado"

"Siamo un gruppo di residenti in viale Giovanni Migliara, stanchi di vedere come il degrado ogni giorno che passa, aumenti sempre più. Aspettando la tanto agognata corsia prefenziale tratto Stuparich-Lotto-Zavattari, ad oggi è un mix di parcheggio "scambiatoio", abbandono mezzi rubati (fatti recuperare tanti mezzi negli anni) e non, discarica a cielo aperto, alcove per prostitute/clienti. In allegato, foto effettuate ieri 23 luglio 217, che documentano questa parte di Milano (semicentrale e a 2 passi da Citylife e zona ippodromo) ormai abbandonata dalle istituzioni".