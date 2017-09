Viaggio in stile Indonesiano a Milano

L'8 Settembre, è stato inaugurato il Tram Milanese decorato con motivi Indonesiani, il tessuto Batik e prodotti alimentari. Un'iniziativa per promuovere l'esportazione dei prodotti tipici e le destinazioni turistiche. Alla presentazione era presente l'ambasciatrice Indonesiana Sig.ra Esti Andayani che ha inaugurato l'evento con il taglio del nastro accompagnata da una rappresentazione con danze tipiche Balinesi. Il Tram è partito da Piazza Castello in un percorso storico per piazza Duomo, Via Torino, il Palazzo Di Giustizia, con fermata finale a San Siro. Durante il viaggio, gli ospiti del tram hanno potuto assaggiare dolci tipici e prodotti Instant Noodle offerti da Indofood, l'azienda alimentare più grande in Indonesia.