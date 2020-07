Trattorie Viaggianti a Cusano Milanino

Cusano Milanino (MI) dal 23 al 26 Luglio appuntamento con Trattorie Viaggianti cibo di strada d’Italia e dal Mondo. 4 giorni di buongusto a cielo aperto in Piazza Allende. Nel rispetto e la salute di tutti, rispettiamo e rispettate le regole del DPCM. Cosa potrete degustare, vi presentiamo i nostri Maestri del gusto 📍La crescita Marchigiana 📍Gli arrosticini Abruzzesi 📍Il panino con Bologna alla Piastra DOCG dalla Puglia (anche per Celiaci) e i prodotti tipici della Puglia 📍Gli arancini di Montalbano e i prodotti di Sicilia 📍La cocktelleria e il coppo di Alici e patatine 📍Le degustazioni di prodotti tipici della Lombardia 📍Le degustazioni dei prodotti tipici di Calabria 📍Le crepes e zucchero filato 📍 Gli hamburger con carni DOCG e anche proposte VEGETARIANE (Menù bimbi e famiglia) 📍IL BIRRIFICIO ARTIGIANALE Per gli amanti del Fantasy, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 18 presentazione d’autore di “I Romanzi dell’Universo Caos Zeidos” , monumentale epica fantasy-fantascienza-steampunk, ispirata a religione, mitologica. Proposte VEGETARIANE (Menù bimbi e famiglia) IL BIRRIFICIO ARTIGIANALE. Per gli amanti del Fantasy, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 18 presentazione d’autore di “I Romanzi dell’Universo Caos Zeidos” , monumentale epica fantasy-fantascienza-steampunk, ispirata a religione, mitologia e anime mecha. In questi romanzi scoprirete come pilotare un mechaguerriero, come viaggiare nel tempo, come dominare, o essere dominati dai Poteri che reggono l’Universo. Conoscerete un Messia diverso da ogni supposizione… Sarà presente li scrittore Evandro Venerdì 24 dalle 19,30 alle 20,30 sarà la volta del grandissimo Mago Crispino che intratterrà i più piccini e coinvolgerà anche i più grandini. Tutti i giorni una sorpresa da non perdere.