Ecco il video di un uomo - probabilmente ubriaco - che cammina a piedi sulla Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese, altezza San Donato Milanese. Solo per fortuna i conducenti, costretti a schivarlo all'ultimo minuto, non lo hanno investito.

Immagini che ricordano quelle del folle che camminava in mezzo alle macchine sulla tangenziale di Milano (video).