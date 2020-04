Via Fiuggi,Piazzale Istria Milano

L'unica cosa che continuo a sperare in questa situazione surreale è un minimo di risveglio del buon cuore delle persone. L'unica cosa, che a volte, riesce a farmi vedere un briciolo di positività in una società andata al collasso a livello economico, sociale e umano, è la speranza che l' interminabile tempo passato a riflettere ci faccia avere più attenzione... Per noi, per gli altri,per il mondo e per la Terra. E invece... Ancora una volta... Siamo un popolo di stronzi e infami! Indegni e ingrati! Sono talmente suscettibile in questo momento,che mi auguro vivamente di non vedere nessuno con i miei occhi fare un gesto di questo tipo. Davanti a casa mia, nella mia città e ovunque! Perché se io oggi sono chiusa in casa dal 9 marzo,ed esco solo per sostentarmi, è anche per la faccia di cazzo che ha buttato per terra mascherina e guanti. Fine.