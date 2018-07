Via Stella (Greco): "Pensano solo al colore delle strisce del parcheggio"

Hanno fatto parlare parecchio, in zona, le strisce blu diventate rosa in via Fortunato Stella, nel quartiere di Greco, per iniziativa dei militanti del centro sociale Leoncavallo, che secondo i vertici del Municipio 2 (tra cui il presidente, il leghista Samuele Piscina) servivano a non far pagare la sosta serale a coloro che frequentano il centro, soprattutto nel weekend.

Ora un lettore di MilanoToday invia alcune fotografie della strada, con le strisce blu ripristinate. "Unico argomento di discussione", sottolinea con una certa ironia, visto il degrado in cui versa la via, ben oltre il colore delle strisce dei parcheggi.