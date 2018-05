Grave incidente d’auto. Schianto nella notte di mercoledì tra un Porche Cayenne e un Share and Go. Illeso il guidatore del Porche. Gravissimi i due passeggeri della Share and go. Coinvolte anche una decina di auto parcheggiate. Polizia sul luogo da subito per capire la dinamica dei fatti (i dettagli).