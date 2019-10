Nutrie sul Naviglio: il video

Albairate, Naviglio. Nutrie riprese in video da un lettore. Non è più, ormai, una sorpresa. E' da diversi anni che i corsi d'acqua milanesi sono abitati anche da questi animali, non autoctoni, introdotti in Italia per l'allevamento (e per sfruttare commercialmente la pelliccia) e poi diffusisi in tutto il Paese.

Simili ai castori nelle fattezze, le nutrie sono diventate ormai "bersaglio" di chi promette e prospetta programmi di "eradicazione" con la partecipazione dei cacciatori. Nel 2016 si calcolava che in Lombardia ve ne fossero 5 milioni.