Degrado urbano a Milano in Via Gian Battista Brocchi, 22: "Ogni mattina intorno vengono aprono tutte le buste di spazzatura..."

"Ogni mattina intorno le 5/5:30 delle persone, con ogni probabilità di un campo nomadi, aprono tutte le buste di spazzatura condominiale gettando e mischiando la roba per terra. Un delirio. Ci son volte che svuotano completamente i sacchi; altre volte che le bucano e le girano per nascondere i loro intenti e altre volte portano addirittura via i sacchi. Ogni giorno ci impegniamo a mantenere un ordine e differenziare correttamente i nostri rifiuti. Siamo stanchi di vivere nel degrado. Siamo stanchi di rischiare le multe per atti non compiuti da noi. Siamo stanchi, addirittura, di aver paura di andare la mattina prestissimo a lavoro. Stanchi di essere derisi e presi in giro dal pubblico ufficiale che promette la sorveglianza del quartiere quando così non è. Da cittadina italiana in regola, che si alza la notte per andare a lavorare presto per mantenere lo Stato, ho il diritto e dovere di salvaguardare il posto in cui vivo. Non è questa l’Italia che ci spetta. Non è questa l’Italia che meritiamo".