Dormire gratis in un b&b in cambio di lavori in casa? Arriva la settimana del baratto

Essere ospitati gratis in un B&B in cambio di un aiuto in casa o in giardino? Durante la settimana del baratto - dal 18 al 24 novembre - si può. Arriva in tutta Italia l'iniziativa che coinvolge numerose strutture ricettive in tutta Italia, iscritte al portale https://www.bed-and-breakfast.it/it/ che offrono un soggiorno gratuito in cambio di beni o di servizi. Tradotto: si viene ospitati un B&B e in cambio si donano oggetti (mobili, elettrodomestici) o si offrono aiuti in casa (verniciature, lavori in giardino, riparazioni).

Dal sito dedicato si può vedere nel dettaglio ciò che ogni struttura richiede, permettendo di trovare un accordo tra i viaggiatori e i gestori dei bed and breakfast.

I B&B in Lombardia

Anche la Lombardia aderisce a questa iniziativa che unisce il viaggio alla socialità; per scoprire i B&B della regione che aderiscono all'iniziativa è possibile consultare la sezione dedicata. Siete pronti a trovare la struttura che meglio risponde alle vostre preferenze (e alle vostre capacità)?