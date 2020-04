Smartworking, come deve comunicare un manager (anche) a distanza

L’emergenza Coronavirus ha portato moltissimi cittadini, e i relativi team di lavoro, a collaborare da remoto. Se la modalità smart working permette un lavoro agile anche da casa, elaborando validazioni e processi attraverso strumenti digitali, per un manager diventa fondamentale comunicare con i propri collaboratori in modo efficace, anche se non di persona. In questo senso la tecnologia offre un supporto pratico, ma è anche importante conoscere quali modalità si adattano meglio ad ognuno.

Gli italiani che lavorano da remoto ai tempi del coronavirus

Sono ormai 8 milioni gli italiani che lavorano da remoto. Prima delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid-19 erano solo 570mila. “Il fenomeno del Covid-19 ha rimodulato la gestione del tempo, degli spazi di lavoro e i tempi di una vita finora scandita nel minimo dettaglio" commenta Fabio Musumeci, Senior Consultant e Responsabile dell’area People Development di ODM Consulting. "Molti i team di lavoro che si ritrovano, senza troppi preparativi, a lavorare da remoto e altrettanti i manager che in questi giorni devono coordinare le attività a distanza.

L’interazione virtuale e mediata richiede a tutti noi, ma in particolar modo ai responsabili dei gruppi di lavoro, di ricalibrare il proprio approccio e soprattutto il proprio stile comunicativo”. Ma qual è lo stile comunicativo più adatto? A questa domanda prova a rispondere ODM Consulting, la società di consulenza HR di Gi Group. Sulla base di parametri realizzati da Thomas International1, provider globale di strumenti di people assessment, ODM Consulting ha analizzato due indicatori fondamentali per la gestione efficace delle modalità di lavoro in remoto: l’intelligenza emotiva, particolarmente importante in un momento che richiede una consapevolezza di sé più consistente, e lo stile relazionale e comunicativo tra il manager e i suoi collaboratori

I quattro stili comunicativi

A questo proposito è possibile osservare quattro stili comunicativi, che contraddistinguono ognuno di noi, a seconda della caratteristica che risulta predominante:

1. Dominanza: preferisce le conversazioni brevi. È spesso coinvolto in diverse attività contemporaneamente e ha una visione d’insieme essendo focalizzato sul risultato più che sulle attività e le fasi intermedie.

2. Coscienziosità: si concentra sui fatti e sui dettagli, tralasciando un po’ la visione d’insieme. È tipicamente avverso al conflitto risultando spesso assertivo nella propria area di specializzazione.

3. Stabilità: apprezza focalizzarsi su persone e relazioni. Di solito infatti è un buon ascoltatore tanto da essere generalmente più propenso a considerare i bisogni altrui.

4. Influenza: è una persona energica, che parla velocemente e ama raccontare e raccontarsi agli altri. Apprezza parlare di nuove idee e intuizioni e predilige la comunicazione verbale.



“Il momento ci richiede e ci permette di esprimere responsabilità nel superare questa fase" commenta Musumeci "dandoci, al contempo, l’opportunità di rivedere il nostro modo di essere, in primis, e di lavorare. Conoscere lo stile relazionale e comunicativo, proprio e altrui, aiuta i manager in queste settimane (e anche in futuro) non solo a coinvolgere le persone, ma anche a prevenire lo stress da lavoro per coloro che, ad esempio, potrebbero faticare a gestire l’equilibrio vita-lavoro, o che potrebbero soffrire maggiormente un senso di isolamento o le nuove, e spesso improvvise, dinamiche relazionali e modalità di lavoro”.

Gli approcci nella comunicazione a seconda dello stile

Ogni persona manifesta una preferenza di stile comunicativa; compito del suo interlocutore, in questo caso del manager, è di individuare questa preferenza e adattare a questa il proprio stile comunicativo e anche i medium (tecnologici) da utilizzare.

Nel dettaglio:

- Dominanza: preferiscono aggiornamenti regolari e veloci, sia scritti sia orali. Chiedete loro che cosa potete fare per aiutarli a portare a termine i risultati.

- Coscienziosità: necessitano di aggiornamenti dettagliati e di materiale al di là degli allineamenti effettuati (anche se de visu). Assicuratevi quindi che abbiano a disposizione più informazioni possibili per svolgere le attività che avete loro assegnato.

- Stabilità: apprezzano un piano strutturato e periodico di aggiornamenti, in stile “face to face”. Dedicate loro del tempo e mostrate interesse su come stanno organizzando il lavoro e sul tipo di supporto necessitano dagli altri membri del team.

- Influenza: apprezzano effettuare call e video call per interagire il più possibile. Date loro il tempo di parlare delle loro attività e dei progetti: devono avere lo spazio per esprimere verbalmente le loro idee.

“La comunicazione in un contesto virtuale, come quello che stiamo vivendo, assume un peso specifico maggiore. - spiega Fabio Musumeci, Senior Consultant e Responsabile dell’area People Development di ODM Consulting - La mancanza di altre componenti, come ad esempio il linguaggio del corpo e la mimica facciale, richiedono di porre maggior attenzione e di rapportarci con ognuno in modo personalizzato. Quando

si è identificato lo stile comunicativo preferito di una persona è più facile esplorare come, in qualità di suo manager, sia possibile modulare il proprio stile di comunicazione per avere il miglior impatto. Ciò significa riuscire a definire come sarà meglio comunicare (e anche con quale strumento) e relazionarsi con i propri colleghi o collaboratori, anche e soprattutto da remoto”.