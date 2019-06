Cinque terrazze bellissime a Milano

Lo skyline di Milano è (ancora) tutto da scoprire: da CityLife al Duomo, dalla Torre Velasca al Pirellone, la città regala in estate un panorama mozzafiato che si spinge fino alle Alpi. Ecco 5 rooftop da cui si gode una vista unica, da provare per un drink o per una cena.

. Hotel Viu Milan

Se cercate una terrazza con piscina e vista 360° su Milano, l'Hotel Viu Milan potrebbe fare al caso vostro. Situato vicino a Paolo Sarpi, questo hotel 5 stelle vi stupirà con una vista panoramica impagabile sullo skyline della città, perfetta per un aperitivo dopo il lavoro.

. Torre Fondazione Prada

Siamo in Fondazione Prada, nel nuovo ristorante Torre, al sesto piano. Progettato dall'architetto e urbanista Rem Koolhaas con Chris van Duijn e Federico Pompignoli dello studio OMA, il ristorante è un mix unico di opere d’arte e arredi di design. La terrazza esterna è divisa in una zona ristorante e in un’area bar con i tavoli scorrevoli posti lungo il parapetto. Resta solo da provarlo.

. Clotilde Brera

E' l'apertura più recente di Milano, ed è già diventato un "place to be". Clotilde Brera, nel cuore di Milano, è (solo) al primo piano, ma con l'affaccio su piazza San Marco regala una delle viste più romantiche della città. La terrazza è perfetta per un aperitivo o una cena sotto le stelle.

. Terrazza Triennale - Osteria con vista

Ottimi cocktail e una cena che non vi deluderà: i motivi per scoprire la Terrazza Triennale sono uno e centomila. Con una vista unica sul polmone verde della città, il Parco Sempione, fino alla skyline di CityLife, questa terrazza è uno dei motivi per cui Milano può essere definita "la nuova città dei rooftop".

. Terrazza Martini

Definito da molti "un salotto sui tetti di Milano", la Terrazza Martini ospita numeroi eventi pubblici e privati. Cornice ideale per un drink dopo il lavoro, la location promette una vista mozzafiato sul Duomo, fino al nuovo quartiere di Citylife. Provare per credere.

