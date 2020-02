Come vestirsi alla moda in inverno? Cinque consigli per il tuo guardaroba

La Milano Fashion Week, la Settimana della Moda a Milano, è ormai iniziata. In giro per le strade si vedono gli outfit più disparati: da abiti colorati a cappelli estrosi, fino ad accessori come maxi borse e tacchi vertiginosi.

Per gli appassionati di moda, ma anche per i semplici curiosi, questo periodo può essere un ottimo spunto per dare un tocco di originalità al proprio guardaroba invernale. Perchè a volte bastano pochi gesti e pochi accessori per fare la differenza! Scopriamoli qui.

- Vestiti a strati

Partiamo dalle basi: vestirsi a strati in inverno è il segreto per non avere freddo ed essere trendy. Un esempio? Prova ad abbinare una camicia a maniche lunghe all'interno di un maglione di lana: sarai elegante con un semplice gesto. Scegli poi un cappotto pesante che scende sotto il punto vita, preferibilmente fino alle ginocchia: ti darà subito un tocco molto chic. Come tessuti, opta per la lana o la seta, evitando invece il cotone direttamente sulla pelle, perchè non ti riscalda.

- Abbina la gonna al maglione

Se ti piacciono le gonne, indossale tranquillamente anche in inverno, con un piccolo accorgimento: abbina una gonna larga con un maglione aderente, per evitare un effetto troppo "gonfio". In alternativa puoi invece bilanciare le gonne strette combinandole con dei maglioni larghi.

- Scegli i pantaloni giusti

Forse non lo sai, ma i pantaloni di velluto a coste fanno la differenza. Il motivo è semplice: il tessuto è molto caldo e perfetto per l'inverno, oltre che una valida alternativa ai jeans, che tendono invece a raffreddarsi facilmente.

- Via libera a sciarpe e cappelli

Per scofiggere definitivamente il freddo invernale, non dimenticarti sciarpe, guanti e capelli. In particolare, la sciarpa deve essere a maglia o di lana, e larga, ma se vuoi essere più trendy prediligi una sciarpa sottile all'interno della giacca e usane una più spessa da mettere sulla giacca quando esci: vedrai il risultato.

- Opta per la giusta acconciatura

Un ultimo segreto: cura la tua acconciatura. Lasciare i capelli sciolti ti aiuterà infatti a proteggere la nuca e il collo dagli spifferi invernali. Se hai voglia invece di legarli, opta per una treccia.