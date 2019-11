Vintage a Milano: dove acquistare vestiti e oggetti di arredo

Se siete appassionati di vintage, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Milano è infatti la città ideale per scoprire delle vere e proprie chicche vintage, che si tratti di vestiti, di accessori oppure di oggetti di arredamento.

Scopriamo quattro posti in città dove fare assolutamente un salto... e non restare delusi!

- Vintage Delirium, Via G. Sacchi, 3

Se amate gli abiti anni '70, i grandi bracciali e le giacche dalle spalle larghe, questo posto fa sicuramente al caso vostro. Tra grandi brand come Krizia, Fendi e Chanel e abiti di Emilio Pucci, "Vintage Delirium" riuscirà a soprendervi e a farvi immergervi nella vera atmosfera 70's e 80's.

- Cavalli e Nastri, Via G. Giacomo Mora e Via Brera

Cappotti, giacche, salopette e tantissimi accessori; benvenuti da "Cavalli e Nastri". Il negozio, molto amato dalle milanesi, propone tantissime fantasie colorate e divertenti tra rombi, quadrati e pois. Lasciatevi stupire dai grandi orecchini di bigiotteria e dalle borse a tracolla e a mano. Obiettivo? Stupire, e stupirsi.

- Madame Pauline Vintage, Foro Buonaparte, 74

In pieno centro, a due passi da Cairoli, questo negozietto è perfetto se cercate un pezzo originale e a dir poco unico. Tra cappotti coloratissimi e gioielli squadrati, "Madame Pauline Vintage" resta una vera chicca in città, da vedere almeno una volta nella vita.

- Magazzino 76, Via Padova, 76

Divani, tavoli, sedie e varia oggettistica: Magazzino 76 è uno spazio espositivo in continua evoluzione, in cui trovare arredi di antiquariato, modernariato e design italiano e internazionale oltre a pezzi unici da collezione. Parola d'ordine: osare, così come fanno ogni giorno tutti gli appassionati e i professionisti che lavorano alla ricerca di mobili, oggetti e complementi d’arredo.