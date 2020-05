L'alimentazione più adatta per i cuccioli di gatto

I cuccioli di ogni specie hanno bisogno di attenzioni e quelli di gatto non fanno eccezione. Teneri e adorabili sono anche molto delicati per quanto riguarda l’alimentazione. I primi mesi di vita sono determinanti per cresce un gatto sano e senza problemi di salute.

Scegliere il cibo adatto sembra scontato, in realtà bisogna prendere in considerazione una serie di fattori come la razza e il temperamento. In ogni caso l’importante è dargli il giusto apporto energetico senza correre il rischio di creare delle riserve di grasso che potrebbero essere pericolose sul lungo periodo.

Alimentazione durante i primi mesi di vita

Quando si adotta un gattino è importante sapere che durante i primi due mesi di vita il piccolo deve essere alimentato con il latte materno. Solo dopo questo periodo può essere svezzato gradualmente anche perché la disponibilità del latte da parte della mamma si riduce sempre di più.

Può capitare di vedere il micio mangiare, ma non crescere, questo è legato ad un basso apporto di energie. Quindi per aiutarlo si può integrare il latte materno con quello pensato per i gattini. Anche in questo caso, non bisogna esagerare perché se inizialmente viene tollerato, con il passare del tempo potrebbero verificarsi dei problemi a livello intestinale. Lo zucchero presente all’interno dell’alimento viene digerito con difficoltà.

Svezzamento

Durante la fase dello svezzamento è utile abituare il gattino a un tipo di alimentazione differente in cui vengono contemplati anche alimenti solidi. Poco alla volta si deve integrare il latte con cibi da somministrare anche 4 volte al giorno. Questa è la fase più importante, in cui il cucciolo ha bisogno di energie perché deve sviluppare e irrobustire ossa e muscoli.

I primi mesi poi servono a fargli sviluppare i suoi gusti e le sue preferenze. Il segreto per crescere un gatto sano è fornirgli un’alimentazione quanto più varia.

La strategia migliore è scegliere con attenzione prodotti che hanno il giusto apporto energetico, perché anche poche calorie in più, in questa fase della vita, possono fare la differenza.

Alimentazione nel 4° mese

Più resistente rispetto ai primi mesi, il tratto digestivo ancora non è del tutto sviluppato. La sensibilità dello stomaco contrasta con la voracità del micio. Per soddisfare l’appetito del cucciolo e proteggerlo, bisogna somministrargli tanti piccoli pasti da suddividere nel corso della giornata.

Il gatto, inoltre, è un animale che mangia anche di notte, quindi non bisogna fargli mancare il cibo durante queste ore. La cosa migliore è stabilire una tabella oraria per dargli una regolarità.

Alimentazione dal 4° al 6° mese

Dal 4° mese in poi lo stomaco del felino è formato e quindi si può adottare un normale regime alimentare. Ai tre pasti principali, uno immancabilmente durante la notte, devono essere affiancati tanti piccoli spuntini suddivisi nel corso della giornata fino ad arrivare ad un massimo di 20.

L’alternanza di cibo umido e secco, quest’ultimo ricco di calorie, deve essere gestita nel modo migliore per evitare che mangi troppo rispetto al suo fabbisogno.

Alimentazione dal 7° mese in poi

Da questo momento in poi si può avere un modello di alimentazione definitiva basato su cibo secco e umido. Ormai formato, non ha bisogno della stessa quantità di energia rispetto ai mesi precedenti. Ora i pasti principali, preferibilmente umidi, devono essere due, uno somministrato la mattina e l’altro la sera intervallati da tanti piccoli spuntini a base di crocchette che integrano la quantità di energie giornaliera del gatto.

L’importanza dell’acqua

Come per gli umani, anche per i gatti assumere liquidi è importante. Nonostante il cibo umido gli permette di assume una quantità di liquidi, questi devo essere integrati con l’acqua.

Quindi per assicurargli il massimo del benessere non bisogna dimenticare di mettergli a disposizione acqua fresca che potrà bere nel corso della giornata.